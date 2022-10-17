В России за сутки выявили 10 403 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 10 403 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что количество выздоровевших от коронавируса за 24 часа в стране составило 14 513 человек. За это время от COVID-19 умерли 92 жителя России.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 314 957 случаев заражения коронавирусом. Удалось побороть болезнь с начала массового распространения заболевания в стране 20 618 358 жителям.

С начала пандемии коронавируса в России умерли 388 993 пациента.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый подвариант "Омикрон"-штамма "Цербер" может добраться до РФ, поскольку у России есть сообщение с другими странами. Однако в настоящий момент сложно спрогнозировать, когда именно это произойдет.

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