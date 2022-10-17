В РФ предложили поощрять деятелей культуры, работающих на патриотические темы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России необходимо обеспечить приоритетную финансовую поддержку деятелей культуры, которые создают произведения на военно-патриотическую и историческую тематику. С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT.

Помимо этого, считает Соловьев, в законодательстве необходимо предусмотреть обязанность культурных учреждений создавать произведения на соответствующие темы, учреждать премии и проводить патриотические конкурсы. Свою инициативу он объяснил тем, что сегодня идет "битва за умы россиян", тогда как законодательством РФ не предусмотрена поддержка патриотических направлений культуры.

"В действующей редакции "Основ законодательства о культуре" нет ни одного слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах", – подчеркнул юрист.

Соловьев отметил, что россиян объединяет не только общая многовековая история, идеалы и вера в Бога, как указано в статье 67.1 Конституции РФ, но и память о защитниках отечества, стремление к защите исторической правды.

Ранее, выступая на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности, Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет защищать свою культуру и суверенитет во имя новых поколений и великого будущего. Президент подчеркнул, что российская цивилизация самобытна и имеет собственный путь.



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