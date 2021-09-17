Стали известны популярные имена для новорожденных в Москве

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В Москве в 2021 году малышей часто называли Александром и Софией, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.
Отмечается, что за последние 20 лет имена Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем оставались популярными для мальчиков. Однако, например, в 2000 году на втором месте в топе был Никита, также не отставали Алексей, Андрей и Илья. В 2010-2015 годах популярными именами уже стали Егор и Кирилл.
В 2021 году родители предпочитают для мальчиков имена Марк (четвертое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место), а среди классических имен остаются Максим, Михаил, Иван, Артем и Даниил.
Женское имя София с 2015 года стало самым популярным, хотя в 2010-м занимало лишь девятое место.
Сегодня девочек в Москве часто называют Алисой и Евой, а также популярными именами для девочек остаются Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.
Ранее сообщалось, что в ЗАГСах Москвы открылась предварительная запись на регистрацию брака в канун Нового года – 31 декабря.
Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года
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