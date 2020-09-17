Девушка случайно нашла умершую мать на картах Google

Фото: соцсети

Индонезийская блогер Ледия Элан Сафитри опубликовала видео, в котором искала свой дом через сервис Google Maps и наткнулась на изображение своей матери. Об этом сообщило издание World of Buzz.

В ролике для сервиса TikTok девушка объяснила, что хотела показать подписчикам свое место жительства, поскольку собиралась вскоре переезжать. На карте в режиме панорамной съемки оказалась фотография женщины, в которой Сафитри узнала мать.

"Я была шокирована, но также очень счастлива. У меня не очень много фотографий матери, потому что в то время я потеряла свой мобильный телефон. С другой стороны, мне грустно, потому что я скучаю по маме, с которой никогда больше не встречусь в этом мире", – поделилась блогер.

Ролик набрал три миллиона просмотров за несколько дней. Подписчики в TikTok также попытались подбодрить Ледию в комментариях.

В феврале 2019 года стало известно, что компания Google активно тестирует режим дополненной реальности для собственного сервиса геолокации. Испытания проводились в закрытом режиме.

