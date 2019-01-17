Google разобрался с детскими садами и крематориями

Фото: google.com/maps

Сервис Google Maps устранил ошибку, из-за которой названия столичных детских садов отображались как детские крематории.

При вводе запроса "детский крематорий" картографический сервис показывает детские сады. Также частично исправлена ошибка с памятником Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. До этого она обозначалась на карте как "Памятник тряпке". Сейчас памятник вовсе не отображается.

Ранее пользователи обнаружили, что на картах сервиса Google при вводе в поисковик "крематорий" отображаются детские сады Москвы. В их числе более 15 адресов.

Например, на Google-картах по адресу: 2-й Павловский переулок, 18, находился "Крематорий живых русских детей № 1234". Москвичи отреагировали с возмущением. Один из жителей столицы Андрей Егоров заявил, что намерен подать в суд на Google.

Причина, по которой столичные детские сады внезапно изменили названия, неизвестна. Российский офис Google тут же начал работу по устранению проблемы.

10 января пользователи по всему миру отмечали сбой в работе Google. Кроме России, на неполадки жаловались жители США, Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, Турции, Индии, Японии и Австралии.