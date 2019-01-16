В Google обещали убрать "детские крематории" со своих карт

Российский офис Google работает над устранением проблемы с отображением столичных детских учреждений в своем картографическом сервисе Google Maps, рассказали Агентству "Москва" в компании.

Ранее пользователи обнаружили, что на картах сервиса Google при вводе в поисковик "крематорий" отображаются детские сады Москвы. В их числе более 15 адресов.

Причина, по которой столичные детские сады внезапно изменили названия, пока неизвестна.