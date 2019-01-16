Google переименовал детские сады в крематории

На картах сервиса Google обнаружилось, что при вводе в поисковик "крематорий", отображаются детские сады Москвы. В их числе более 15 адресов, сообщает "Вечерняя Москва".

Например, на Google-картах по адресу: 2-й Павловский переулок, 18, находится "Крематорий живых русских детей № 1234". Москвичи отреагировали с возмущением. Один из жителей столицы Андрей Егоров заявил, что намерен подать в суд на Google.

"У жены случилась натуральная истерика, ей стало плохо. Да, я выделю время, чтобы подать иск к Google на 10 миллионов", – сказано в публикации Егорова в Живом Журнале. Информации о том, в какой валюте будет заявлена сумма компенсации, в настоящее время нет.

Причина, по которой столичные детские сады внезапно изменили названия, также пока неизвестна.

10 января пользователи по всему миру отмечали сбой в работе Google. Кроме России, на неполадки жаловались жители США, Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, Турции, Индии, Японии и Австралии.