Массовый сбой произошел в работе Google

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Сбой в работе Google зафиксировали в нескольких странах мира, сообщает сервис Downdetector.

Проблемы наблюдаются с вечера 9 января – 18:37 по времени Восточного побережья США (2:37 мск).

Чаще всего на сбои жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

В октябре стало известно, что Роскомнадзор оштрафует поисковик за выдачу ссылок на запрещенные в России интернет-ресурсы. В ноябре служба составила протокол в отношении Google об административном нарушении за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. В декабре компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за неисполнение российских законов.