Роструд начнет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью с 2025 года

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Роструд будет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью с 1 января следующего года. Проект соответствующего постановления правительства РФ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками", – отмечается в сообщении.

В реестр войдет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.

Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения.

"Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что налоговые органы могут начать направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, а также в органы Роструда сведения о гражданах, которые в том числе содержат налоговую тайну. По мнению старшего научного сотрудника ИНСАП РАНХиГС Виктора Ляшока, обмен данными может стать эффективным инструментом для борьбы с неформальной занятостью.

