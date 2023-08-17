В Рослесхозе сообщили, что пик летнего пожароопасного сезона в России пройден

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Пик летнего пожароопасного сезона в России пройден. С начала этого года на территории страны произошло порядка 10 тысяч возгораний, всего огнем пройдено около 3,9 миллиона гектаров – это ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Рослесхоз.

Глава ведомства Иван Советников отметил, что в данный момент фиксируется устойчивый тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний и площадей, пройденных огнем.

Он добавил, что за прошедшие сутки в РФ было ликвидировано 125 лесных пожаров на площади 253,5 тысячи гектаров. При этом жертв либо пострадавших местных жителей от лесных пожаров нет, подчеркнул Советников.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что площадь природных пожаров в России составила более 4 миллионов гектаров в этом году.

По его словам, с начала года в стране установили более 11 тысяч очагов природных пожаров.