Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на текущей неделе ожидается по-летнему теплая погода, воздух прогреется до 23–25 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"В центре страны задержится лето. Здесь все еще будет солнечно. В Москве показания термометров будут на несколько градусов выше нормы – 23–25 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу возможны локальные грозовые дожди, однако они не помешают воздуху хорошо прогреться.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что с понедельника погоду в регионе будет определять теплая воздушная масса. Во вторник и среду ночью – 15–17 градусов, днем температура поднимется выше 25 градусов. Будет сухо и солнечно, без осадков.

Позднякова уточнила, что в конце рабочей недели атмосферное давление немного понизится, но существенных перемен в погоде не прогнозируется.

