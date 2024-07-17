Москвичи проголосовали за победителей первого этапа акции "Лето в кадре"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 137 тысяч человек приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин", где выбрали лучшие фото в рамках первого этапа акции "Лето в кадре" в номинациях "Спортивное лето", "Мой питомец" и "Цветущее лето", передает портал мэра и правительства Москвы.

На протяжении всего июня москвичи делали яркие фотографии на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов". Около 400 снимков были направлены жителями столицы, но только 95 из них прошли модерацию и попали в альбом.

Победители получат по 15 тысяч городских баллов за первое место, 10 тысяч – за второе, 5 тысяч – за третье. Также всем авторам, снимки которых прошли модерацию, начислят по 300 баллов. Баллы можно обменять на сувениры городских электронных проектов, скидки и промокоды, а также на билеты в московские театры и музеи и на другие мероприятия на сайте "Миллион призов".

Сейчас проходит второй этап акции. Москвичи могут загрузить фото в специальную форму до 28 июля. Лучшие из них будут представлены на голосовании, которое пройдет в августе.

Подробности о правилах проведения акции "Лето в кадре" можно узнать в проекте "Активный гражданин".

За 10 лет существования проекта "Активный гражданин" к нему присоединились почти семь миллионов москвичей. Всего было проведено более 6,6 тысячи голосований. К примеру, в 2017 году всего за месяц было собрано мнение сотен тысяч горожан о программе реновации. Благодаря этому в нее были включены только те дома, жители которых проголосовали за.