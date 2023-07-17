Ученые выяснили, что указанная в меню ресторанов калорийность блюд может быть неверной

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В ресторанных блюдах зачастую присутствует в два раза больше калорий, чем написано в меню. Об этом говорится в тестах ученых из Университета Гринвича, сообщает "Газета.ру".

В ходе эксперимента исследователи рассмотрели 20 образцов блюд в 10 популярных ресторанах Великобритании, в том числе Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. Блюда протестировали в лаборатории и подсчитали их калорийность.

В результате ученые установили, что половина блюд соответствовала 20% допустимой разницы между калориями. В пяти образцах калорийность оказалась выше, а в других она была ниже.

"Результаты исследования говорят о том, что потребители не должны использовать информацию об энергетической ценности блюд в меню в качестве точной оценки. Постоянное отслеживание калорийности блюд приводит к развитию тревожности и РПП", – отметили исследователи.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что авокадо считается рекордсменом среди фруктов по содержанию полезных жиров. При этом стоит учитывать, что авокадо является достаточно калорийным продуктом. Им не рекомендуется злоупотреблять во избежание набора веса, уточнил специалист.

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