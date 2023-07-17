Москвичам рассказали о погоде 17 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В первый день недели, 17 июля, в Москве прогнозируется переменная облачность. По области местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в ближайшие дни в Москве ожидается много солнца и до 25–27 градусов. Однако начиная с 19 июля в столице прогнозируются похолодание до 20 градусов и облачная погода.

Москвичей предупредили о предстоящем похолодании