В Москве обменять истекшие с 1 февраля права можно, подав электронное заявление

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водительские права, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля, можно будет обменять, подав электронное заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Как уточняется, заявление можно подать по электронной почте на адреса, размещенные на региональной странице сайта Госавтоинспекции гибдд.рф.
"Для этого необходимо зайти в раздел "Участникам дорожного движения", затем перейти в подраздел "Экзаменационная работа" и выбрать нужное подразделение и адрес электронной почты", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что при подаче заявления нужно приложить копии паспорта, медсправки, водительского удостоверения, квитанции об оплате госпошлины.
"По итогам рассмотрения заявления, а также в случае принятия положительного решения, на адрес электронной почты заявителя поступит уведомление о дате, времени и месте получения государственной услуги либо об отказе в предоставлении госуслуги с указанием причины отказа", – подчеркнули в ГИБДД.
При этом уточняется, что при личном обращении в подразделение ГИБДД нужно иметь при себе оригиналы документов, копии которых были направлены ранее.
Ранее стало известно, что просроченные водительские права будут действовать до конца года. Это исходит из приказа ведомства № 410 от 9 июня 2020 года. В соответствии с ним замена удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля, будет производиться до конца года. В связи с этим они будут действовать без ограничений до 31 декабря 2020 года.
Также МВД инициировало предложение, касающееся уточнения перечня сведений, вносимых в паспорт транспортного средства. Сообщалось, что может быть изменен образец водительского удостоверения. Например, бланк водительских документов планируется дополнить надписью DRIVING LICENCE.
Кроме того, с помощью водительских прав в скором времени возможно будет получать некоторые банковские услуги. Над этим законопроектом в настоящий момент работают специалисты Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
"Московский патруль": в РФ могут появиться новые водительские права
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