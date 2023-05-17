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11:47

Общество

Радиоактивные крапленые карты обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки из Дубая

Фото: пресс-служба ФТС РФ

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у пассажирки из Дубая игральные карты с повышенным в 440 раз радиационным фоном, сообщает пресс-служба ФТС России.

Нарушительницей оказалась гражданка Вьетнама. Ее задержали при попытке пронести опасный товар через "зеленый" коридор. В этот момент сработала система радиационного контроля "Янтарь".

В кармане плаща женщины нашли две крапленые колоды. С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает естественный и является опасным для здоровья.

Отмечается, что такие игральные колоды используют мошенники – спрятанный у человека дозиметр может сработать с близкого расстояния и идентифицировать определенную карту.

Опасные предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, который находится в специальном изолированном помещении. Товар подлежит утилизации.

Ранее таможенники обнаружили у пассажира при досмотре в аэропорту Внуково гранаты. После расследования подозрительных предметов стало известно, что гранаты являются обычным муляжом. Сотрудники оперативных служб организовали мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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