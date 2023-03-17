В Красноярске пока не будут наказывать обозвавшего журналистов депутата

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Председатель комиссии по депутатской этике Законодательного собрания Красноярского края Сергей Зяблов сообщил об отсутствии жалоб на депутата Дениса Терехова, назвавшего журналистов "говноедами" в ответ на вопрос о самочувствии после отравления, сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что не читал высказываний депутата и ничего об этом не слышал. По его словам, если от депутатов поступит жалоба, тогда с ней будут разбираться.

Ранее сообщалось, что перед началом заседания сессии Заксобрания Красноярского края, которое прошло 16 марта, журналист спросил у Терехова о состоянии его здоровья после отравления. В ответ парламентарий заявил: "Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше".

7 марта депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова положили в больницу. Врачи диагностировали у него отравление мухоморами. Он был доставлен в столичную токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

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