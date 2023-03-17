В ГД призвали ввести круглосуточное видеонаблюдение в интернатах и диспансерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести систему круглосуточного видеонаблюдения в интернатах для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах и домах престарелых. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовила обращение на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. В нем Лантратова отметила, что в СМИ зачастую появляются сообщения о жестоком обращении с подопечными названных учреждений.

Депутат отметила, что пациенты и воспитанники диспансеров и интернатов часто не способны самостоятельно сообщить о неправомерных действиях против них. В этом контексте видеофиксация могла бы быть полезна для уголовного делопроизводства.

В январе сообщалось, что в социальных домах Москвы открыли краткосрочные группы для людей с ментальными особенностями. Такая услуга доступна при центре сопровождаемого проживания "Гурьевский", социальных домах "Чертаново" и "Лосиноостровский" и психоневрологическом интернате № 23. Их каждый день посещают порядка 70 человек.

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