В Москве за сутки выявили 1 124 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурска

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 124 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за минувшие 24 часа потребовались 133 жителям столицы. Побороли болезнь за прошедшие сутки в Москве 1 685 человек, умерли 14.

C начала массового распространения COVID-19 в столице выявили 3 320 334 зараженных. Число выздоровевших от коронавируса в столице за все время пандемии выросло до 3 125 897 человек, количество умерших увеличилось до 47 726 пациентов.

Число зараженных в России за последние сутки выросло на 4 042 человека. Срочная медицинская помощь потребовалась 877 пациентам.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на репродуктивную систему россиян. Несмотря на снижение активности инфекции, Мурашко рекомендовал вакцинироваться. Особое внимание вакцинации следует уделить беременным и планирующим беременность женщинам.



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