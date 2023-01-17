В РФ за сутки выявили 4 042 случая заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Медики зафиксировали в РФ за прошедший день 4 042 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Не смогли побороть недуг за минувшие 24 часа 45 человек. Госпитализация потребовалась 877 пациентам. Вылечились от коронавируса 4 933 человека.

В общей сложности с начала пандемии было зафиксировано 21 864 944 случая заражения вирусом. Скончались от недуга 394 483 пациента.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился, что COVID-19 может изменяться быстрее, а новых штаммов возникнет еще больше.

По его мнению, об этом говорит появление субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен".

Эксперт рассказал об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

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