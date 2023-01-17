Депутат оценила идею сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила идею сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников, которую ранее озвучили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Об этом пишет RT.

Парламентарий считает, что законодательная база в этом вопросе уже проработана. По ее мнению, если испытательный срок будет длиться один месяц, работодатель может преждевременно принять решение об увольнении сотрудника.

"Три месяца дают даже самому неопытному работнику время, чтобы влиться в трудовой процесс, понять все необходимые условия для занятия вакантной должности", – объяснила она.

Ранее глава отделения "Единой России" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о сокращении продолжительности испытательного срока до одного месяца для ряда сотрудников, исключая должности, где требуется высокая квалификация.

По его мнению, работодатель еще на этапе собеседования и тестового задания может оценить, подходит ли кандидат на должность. Крупник не считает нужным, чтобы сотрудники на рядовых позициях проходили максимальный испытательный срок, поскольку он только заставляет их больше нервничать.

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