В России предложили сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников

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В России предложили уменьшить продолжительность испытательного срока до одного месяца для ряда сотрудников, исключая должности, где требуется высокая квалификация. С такой инициативой выступил глава отделения "Единой России" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом пишет RT.

Соответствующее письмо депутат направил главе Минтруда РФ Антону Котякову. По словам Крупника, ему уже не раз поступали жалобы на некоторые положения трудового законодательства.

В настоящее время новый сотрудник при приеме на работу знает, что ему придется проходить испытательный срок, который составляет три месяца. Однако, как отметил депутат, работодатели часто злоупотребляют этим. Они могут уменьшать зарплату на это время или просить работать сверх нормы.

Крупник обратил внимание, что максимальный испытательный срок стали устанавливать и при найме на рядовые трудовые позиции.

По его мнению, работодатель еще на этапе собеседования и тестового задания может оценить, подходит ли кандидат на должность. Крупник не считает нужным, чтобы сотрудники на рядовых позициях проходили максимальный испытательный срок, поскольку он только заставляет их больше нервничать.

"Прошу вас оценить возможность корректировки трудового законодательства в части снижения максимального периода испытательного срока при приеме на работу до одного месяца (за исключением руководящих должностей и ряда профессий, требующих высокой квалификации соискателя)", – отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с ОВЗ найти работу. Кандидатам предлагались вакантные места на специально оборудованные рабочие позиции и места с удаленным форматом. Кроме того, эксперты службв сопровождали соискателей на собеседовании и способствовали адаптации на рабочем месте.

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