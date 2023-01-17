Минюст РФ предложил изменить условия содержания в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Минюст РФ подготовил законопроект, который смягчает некоторые нормы содержания подследственных и заключенных, сообщает РБК.

Также проект закона разрешает использовать электронную аппаратуру для надзора в следственных изоляторах. При этом администрация обязана уведомлять о применении таких средств под расписку.

Предлагается увеличить норму площади в исправительных центрах с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы. Также хотят увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, который находится вместе с матерью в исправительном учреждении.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики. Законопроект уже согласован причастными к его реализации ведомствами, в том числе ФСБ, Минобороны и ФСИН. Выделения дополнительных бюджетных средств для его реализации не потребуется.

Ранее Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН.

В частности, у беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей, инвалидов I и II групп появится возможность ежедневно принимать душ. Также подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье и знакомиться с медицинской документацией.

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