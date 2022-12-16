Мизулина заявила о необходимости проверить Полозкову после слов о Донбассе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Высказываниям поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке следует дать правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщает телеканал "360".

"Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ, – за гранью понимания", – отметила она.

Мизулина уточнила, что Лига безопасного интернета направит обращение в правоохранительные органы, если при проверке будет выявлен факт дискредитации ВС РФ

Вера Полозкова заявила ранее, что Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.

До этого суд оштрафовал Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

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