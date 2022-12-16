Россиянам рассказали, как сделать селедку под шубой полезнее

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Традиционный салат селедка под шубой может стать гораздо полезнее, если при его приготовлении отказаться от майонеза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на нутрициолога Ольгу Панову.

Эксперт отмечает, что при замене ингредиентов нужно быть готовым к тому, что изменится вкус блюда. Вместо калорийного и вредного для здоровья майонеза специалист рекомендует сделать соус со сметаной.

"Попробуйте вместо майонеза заправить нежирной сметаной, добавив горчицу и уксус (97,4 килокалории), или смешать мягкий творог с горчицей (100 килокалорий). Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам еще больше", – отмечает Панова.

Также нутрициолог рекомендует россиянам уменьшить порцию блюда. По ее словам, салата на тарелке должно быть не больше чем человеческая ладонь.

Специалист уверена, что таким способом можно снизить калорийность блюда до 123,8 килокалории на 100 граммов.

Ранее гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала, что салат мимоза содержит меньше калорий, чем оливье и сельдь под шубой. Врач отметила, что традиционные новогодние салаты очень калорийны из-за большого количества майонеза и термической обработки входящих в их состав ингредиентов.

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