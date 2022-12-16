В Думе прокомментировали идею о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Замглавы думского комитета по законодательству Ирина Панькина прокомментировала идею о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ. Парламентарий назвала меру преждевременной. Ее слова передает РИА Новости.

Инициатором законопроекта об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Панькина отмечает, что в данный момент нет необходимости вносить поправки, потому что закон только вступил в силу.

"Мы не понимаем касательно административного реагирования на данные правонарушения, и по степени общественной опасности мы очень долго обсуждали на комитете и с правительством, с Верховным судом, что степень общественной опасности находится в административной плоскости", – сказала депутат.

Также парламентарий подчеркнула, что на данном этапе важнее сосредоточиться на анализе нынешней правоприменительной практики, а не на введении новых мер ответственности.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Согласно поправкам, за пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

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