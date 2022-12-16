Депутат Госдумы заявил о незаконности "кротовухи" в России

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Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что настойка на мертвом кроте ("кротовуха") является незаконной в России. Он подчеркнул, что подобные жидкости подлежат проверке специалистов. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Официального разрешения на производство напитков с разного рода живыми или мертвыми организмами сегодня нет. Ни один из этих напитков не прошел соответствующие исследования на безопасность, поэтому все это вне правового поля сегодня действует", – сказал Куринный.

По словам депутата, незаконно и то, что туристы привозят из восточных стран напитки со змеями, ящерицами, лягушками. Например, в китайской народной медицине распространены подобные настойки, которые не зарегистрированы в России и не являются лекарственными веществами. В частности, на такие жидкости необходимы соответствующие документы, добавил Куринный.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор категорически не рекомендует употреблять настойку на тушке мертвого крота из-за высокого риска передачи глистов и заражения различными инфекциями. В сообщении добавили, что спирт не уничтожает возбудителей зооантропонозных глистных заболеваний.

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