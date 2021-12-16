Нутрициолог перечислил защищающие от сахарного диабета продукты

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, что употребление трески, овсянки, бразильского ореха и мяса кролика поможет предотвратить развитие сахарного диабета.

По словам эксперта, в 100 граммах мяса кролика содержится до 58% витамина PP, или никотиновой кислоты. Когда она попадает в организм, расширяются сосуды, улучшается снабжение мышц питательными веществами и усвоение глюкозы, рассказал Мирошников в интервью программе "Доктор 24".





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Еще можно есть бразильский орех. В нем содержится 3 486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, в котором доказали, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она выделяет инсулин.

Чтобы поддержать здоровье поджелудочной железы, специалист советует съедать по одному бразильскому ореху в день.

Кроме того, употребление трески и овсянки помогает восстанавливать рецепторный механизм на мышечных клетках и предотвращает появление сахарного диабета, говорит эксперт. "В овсянке содержится микроэлемент марганец, который как раз способствует восстановлению нашего рецепторного аппарата. Поэтому если мы будем начинать утро с овсянки на воде, то, соответственно, будем заниматься профилактикой сахарного диабета II типа", – поясняет специалист.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук В 100 граммах трески содержится 101% хрома от суточной нормы. Он как раз и восстанавливает рецепторный механизм. Соответственно, если мы будет съедать 200–250 граммов трески всего лишь раз в неделю, тем самым мы будем улучшать вот этот рецепторный механизм.

По словам эксперта, одна из причин возникновения сахарного диабета – употребление сладостей. Но есть и полезное лакомство, которое можно есть, не боясь этого заболевания, говорит нутрициолог. "В белом зефире содержится много клетчатки – пектина. И поэтому если происходит сочетание клетчатки и сахаров, то эти сахара медленно всасываются. Поэтому если мы съедаем, например, одну штучку зефира с чаем или кофе в день, то можем ни о чем не переживать", – говорит Мирошников.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля. По словам эксперта, в этом продукте крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. При этом специалист отмечает, что если охладить приготовленное блюдо, то вреда от его употребления будет гораздо меньше.

