16 ноября, 07:08Общество
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 16 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшой дождь в области ожидаются в московском регионе 16 ноября, передает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов.
Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
При этом снежный покров на базовой метеостанции столицы к вечеру 15 ноября достигал 3 сантиметров. В ТиНАО выпало 4 сантиметра снега, а самый высокий покров сформировался в южной части Подмосковья, где зафиксировали 7 сантиметров снега.
На фоне таких погодных условий автомобилистов просят сохранять внимательность на дороге, а также соблюдать скоростной режим и поддерживать дистанцию с идущими впереди машинами. При этом тех водителей, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, призывают пользоваться общественным транспортом.
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