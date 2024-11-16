Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 16 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой дождь в области ожидаются в московском регионе 16 ноября, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

При этом снежный покров на базовой метеостанции столицы к вечеру 15 ноября достигал 3 сантиметров. В ТиНАО выпало 4 сантиметра снега, а самый высокий покров сформировался в южной части Подмосковья, где зафиксировали 7 сантиметров снега.

На фоне таких погодных условий автомобилистов просят сохранять внимательность на дороге, а также соблюдать скоростной режим и поддерживать дистанцию с идущими впереди машинами. При этом тех водителей, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, призывают пользоваться общественным транспортом.

