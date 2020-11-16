В Минтруде рассказали, какие регионы россияне чаще выбирают для переезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов рассказал, какие регионы чаще всего выбирают россияне для переезда. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в России население движется от периферийных территорий к региональным столицам, а затем – к столичному региону. Уточняется, что две трети миграционного потока направлены на 4 региона страны – Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Также Кирсанов сообщил, что часть граждан предпочитает переезжать в теплые регионы. Например, некоторые выбирают Краснодарский край или Крым.

Ранее в Ростуризме рассказали, куда россияне поедут в новогодние праздники. Сообщалось, что жители страны начали чаще бронировать отдых на горнолыжных курортах России.