Грибной сезон в Москве подходит к концу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грибной сезон в Москве постепенно завершается. Об этом заявили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Октябрьские дожди подарили финальную грибную волну. После засушливого августа и сентября из-под листвы вновь заблестели коричневатые, сероватые и красноватые шляпки", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Сейчас в лесах Москвы еще можно найти подосиновики, подберезовики, опята и вешенки, зеленушки, чешуйчатки и рядовки. Однако большинство грибов перестанут образовывать плодовые тела с наступлением стойких холодов, предупредили в ведомстве.

При этом представители департамента не рекомендуют собирать грибы на территории столицы, в это же время их сбор на особо охраняемых природных территориях может вовсе быть запрещен.

Между тем на территории столичного региона растет несколько видов смертельно опасных грибов, включая бледную поганку, мухомор вонючий и галерину окаймленную. Последнюю легко перепутать с опятами. Вместе с тем, по словам экспертов, при сборе грибов лучше отказаться от использования приложений для определения грибов, так как они не дают 100% гарантию.

