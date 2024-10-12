Миколог Вишневский назвал самые ядовитые грибы в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе растет несколько видов смертельно опасных грибов. К ним относятся бледная поганка, мухомор вонючий и галерина окаймленная, рассказал в беседе с Агентством "Москва" председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

Смертельных грибов на территории Московской области не более пяти, отметил он. При этом в регионе растет два–три вида, от которых можно отравиться, даже если съесть совсем мало.

Вишневский также предупредил, что галерину окаймленную легко перепутать с опятами. Вместе с тем, по его словам, при сборе грибов лучше отказаться от использования приложений для определения грибов. Они ненадежны, пояснил эксперт.

"Перед походом за грибами лучше всего выучить по картинкам ядовитые, потому что съедобных несколько сотен, а ядовитых, как правило, всегда не больше 10", – подчеркнул он.

При этом за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов россияне могут получить штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет, рассказал юрист Илья Русяев. Он посоветовал ознакомиться с утвержденным министерством природы списком грибов, которые включены в Красную книгу России, перед походом в лес.