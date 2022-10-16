В Москве выявили 948 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки зафиксировали 948 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 92 пациентам.

Оперштаб сообщает, что за последние 24 часа выздоровели 892 человека после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего в Москве переболели 3 026 112 человек.

По последним данным, за тот же период наблюдений в столице скончались 18 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 12 354 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 94 пациента с зафиксированным COVID-19.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!