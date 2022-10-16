За сутки в России выявили 12 354 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки выявили 12 354 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России от COVID-19 скончались 94 человека. При этом 18 441 пациент выздоровел.

В общей сложности с начала пандемии выявили 21 304 554 случая COVID-19. Скончались 338 901 человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик эпидемии COVID-19 в России удалось преодолеть. Этому поспособствовала деятельность волонтеров. Кроме того, президент отметил важность контактов между странами в социальной и культурно-гуманитарной областях. При этом, по словам главы РФ, в поддержке сильно нуждаются и волонтерские организации.



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