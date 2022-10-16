Синоптик предупредил о температуре выше климатической нормы в Москве 16 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 16 октября, температура воздуха в Москве поднимется выше климатической нормы на четыре градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, это будет последний погожий день.

"Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице 11–13 (градусов), в Подмосковье – 9–14 градусов", – рассказал Тишковец.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о настоящих осенних дождях на следующей неделе. Синоптик отметил, что 14 и 15 октября в городе будет около 10 градусов, в воскресенье температура поднимется до 11–13 градусов.



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