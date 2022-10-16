Москвичам рассказали о погоде 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 16 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, осадков в столичном регионе не ожидается. Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 11–13 градусов, в Подмосковье – до 9–14 градусов.

Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на следующей неделе в Москве осадки будут преимущественно в виде дождя. При этом он не исключил ночной снег. При этом увидеть его не получится из-за преимущественно положительных температур.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!