Работающих в "красной" зоне врачей планируют привить от COVID-19 до конца года

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Всех врачей, работающих в "красной" зоне, планируют привить от COVID-19 до конца 2020 года, сообщил Михаил Мурашко.

По его словам, вакцину от коронавируса получат также специалисты скорой помощи.

"Министерство промышленности совместно с Минздравом это реализует", – отметил министр здравоохранения.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".