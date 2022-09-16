Хирург назвала выдающие возраст женщины внешние признаки

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Российский пластический хирург, кандидат медицинских наук Лия Гавашели назвала внешние признаки, которые выдают возраст женщины. Об этом говорится на портале "Доктор Питер".
Так, о старении организма говорят "провалившиеся", запавшие глаза и обезвоженная "пергаментная" кожа, появление которой связано со снижением выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. По словам хирурга, о старении говорят и истонченные губы, опущенные брови, обвисшие мочки ушей.
"Такого подвоха вы, скорее всего, не ожидали, но мочки ушей становятся тоньше, растягиваются и обвисают. Этот процесс ускоряют тяжелые серьги", – пояснила Гавашели.
Ранее врачи рассказали о признаках преждевременного старения организма. Так, одним из симптомов опережающего время старения диетолог Лиза Ричардс назвала хронические боли и воспаления. Она добавила, что без диагноза, поставленного врачом, эти симптомы могут быть вызваны питанием.
В свою очередь, доктор Том Митчелл рассказал, что еще одним признаком преждевременного старения является потеря мышечной массы.
"Доктор 24": морщины
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