Названы продукты, провоцирующие появление диабета II типа

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При регулярном употреблении красного, белого или переработанного мяса увеличивается риск возникновения диабета второго типа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперты Неаполитанского университета проанализировали 175 исследований. При этом во всех рассматривались 12 различных продуктов животного происхождения и их эффект развития данной болезни.

Так, в ходе эксперимента выяснилось, что люди, которые ели 100 грамм мяса в сутки, имели на 22% больше шансов заработать диабет по сравнению с теми, кто ел этот продукт меньше.

Кроме того, как стало известно по результатам исследования, люди, употреблявшие 200 грамм молока в день, имели на 10% меньше рисков. Риск получить диабет был также ниже на 6% среди тех, кто съедал ежедневно по 100 грамм йогурта.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал блюда, которые наиболее вредны для организма. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, жаренном во фритюре красном мясе и десертах с высоким содержанием сахара.

Специалист также не рекомендовал пить пакетированные соки из-за высокого содержания сахара. Он посоветовал употреблять фрукты.

