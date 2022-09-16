Юрист перечислила неожиданные ситуации, когда могут лишить детских пособий

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Одной из самых популярных выплат в России является ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет, однако существует несколько ситуаций, когда можно его утратить, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, речь идет о случаях, когда материальное положение семьи улучшилось. Для этого, отметила она, не обязателен рост зарплаты – иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Если площадь двух квартир превысит 24 квадратных метра на человека, то пособие выплачивать не будут.
"В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров", – приводит слова Лебединской агентство "Прайм".
Если в семье появился второй автомобиль, то право на пособие тоже снимается, продолжила она. При этом специалист отметила, что это вовсе не означает, что в пособии откажут немедленно. Она пояснила, что для расчета нуждаемости будут использованы сведения о всех доходах за период в один год, который завершился за 4 месяца до подачи заявления, а имущество будет учитываться на момент обращения семьи за выплатой.
Даже при утрате права на получение, подчеркнула юрист, выплата будет продолжена до истечения периода прежнего значения. Деньги в этом случае возвращать не нужно, поскольку на момент назначения пособия право было подтверждено.
Ранее управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко рассказал, в каком случае возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых.
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