Язык американки шириной 7,8 см попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

Жительница США Бриттани Лакайо попала в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина стала обладательницей самого широкого в мире языка, сообщили в пресс-службе организации.

Ширина языка американки составляет 7,8 сантиметра, что на несколько миллиметров больше, чем у предыдущей рекордсменки.

По словам Лакайо, она решила подать заявку на получение титула после того, как узнала, что в Книге рекордов Гиннесса есть такая дисциплина.

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман ранее побили мировой рекорд благодаря тизеру фильма "Дэдпул и Росомаха". Он стал самым просматриваемым за 24 часа.

Кроме того, Рейнольдсу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC. Согласно документу, ипподром в Рексхэме в Уэльсе считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.