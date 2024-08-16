Биолог Алексеева: чрезмерное употребление груш провоцирует запоры и аллергию

Фото: depositphotos/petermayer

Употребление груш в большом количестве может привести к запорам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяну Алексееву.

Кроме того, как она утверждает, у людей, склонных к аллергии на березу, может быть соответствующая реакция и на груши. Однако эксперт подчеркнула, что в умеренных количествах груши будут полезны, так как содержат небольшое количество калорий (в 100 граммах – 47 килокалорий) и витамины С, К, В2, В6, В9.

"Груша является ценным источником клетчатки, которая нормализует работу кишечника. В груше содержится железо, которое необходимо для поддержания уровня гемоглобина в крови", – объяснила Алексеева.

В свою очередь, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасию Лебедеву, стоит с осторожностью подходить к выбору фруктово-ягодного желейного десерта, так как производители не всегда используют те ингредиенты, которые заявляют.

Так, по ее словам, в качестве загустителя создатели желейных десертов могут использовать картофельный или кукурузный крахмал, который делает продукт очень калорийным из-за большого содержания углеводов. Кроме того, для достижения насыщенного цвета производители добавляют красители, а для усиления вкуса – глутамат натрия.

"Пектин практически не переваривается, в нем минимум соли и сахара. Желатин – это белковый и коллагеновый тракт. Злоупотреблять такими десертами не стоит, с учетом того, что мы не очень много двигаемся", – объяснила Лебедева.

Эксперт призвала отдавать предпочтение желе, где присутствует много фруктов. Кроме того, подобный десерт пригоден к употреблению, если он выглядит аккуратно, приятен на вкус и запах. Однако лучше всего, по ее словам, готовить собственное желе дома, где человек сможет самостоятельно следить за ингредиентами, которые он добавляет, в том числе за их качеством.

"Сложности приготовить желе с желатином нет. Желатин продается в виде гранул и прекрасно застывает. Приготовление не займет много времени, а на выходе будет вкусный и полезный десерт", – подытожила Лебедева.

Между тем, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Американский колледж кардиологии (ACC), постоянное употребление свыше 400 миллиграммов кофеина в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. К такому выводу пришли индийские ученые, которые представили свое исследование на выставке ACC Asia 2024 в Дели.

Так, в их эксперименте участвовали 92 здоровых человека в возрасте 18–45 лет с нормальным артериальным давлением. Им предоставили примерно 400 миллиграммов кофеина, то есть около четырех чашек кофе, 10 банок газировки или два энергетика. Все это 19,6% из всего состава участников употребляли за сутки в течение пяти дней в неделю или чаще в течение года.

По итогу исследователи выявили увеличение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления после проверки их состояния. Последний симптом особенно опасен развитием инфарктов, деменции, хронической болезни почек и сердечной недостаточности. Еще больше увеличиваются риски возникновения подобных заболеваний, если человек курит и употребляет алкоголь, а также пренебрегает физической активностью.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала про ценность авокадо, которая во многом связана с большим количеством полиненасыщенных жирных кислот в его составе, однако эти вещества разрушаются при контакте с кислородом. Она также уточнила, что употребление окисленного продукта вредно. Тем не менее данный процесс можно замедлить и даже предотвратить.

