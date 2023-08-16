Врач призвала следить за пульсом и количеством выпитой воды в жаркую погоду

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В жаркую погоду необходимо следить за давлением, пульсом и количеством выпитой воды. В такие дни следует избегать обезвоживания, сообщает RT со ссылкой на врача-кардиолога Амину Платунову.

По ее словам, жара представляет опасность для детей, стариков и людей с наличием хронических заболеваний. Специалист отметила, что им стоит избегать прибывания на улице в самые жаркие часы.

"Я бы не рекомендовала выходить с 10:00 – 10:30 утра и до 17:00 – 18:00", – уточнила врач.

Платунова подчеркнула, что при необходимости выйти на улицу стоит находиться в тени или передвигаться в транспорте с кондиционером. В частности, она посоветовала носить головные уборы.

"Следить за давлением, пульсом, количеством выпитой воды, чтобы избежать обезвоживания, не забывать принимать свои привычные препараты. При ухудшении самочувствия обращаться к лечащему врачу", – добавила кардиолог.

До этого врач-невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что жара и отсутствие достаточного количества кислорода в помещении значительно ухудшают качество сна в летний период. Плохой сон также будет у тех, кто в жаркую погоду спит под зимним, тяжелым одеялом, указала она. Также человек будет хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме, уточнила эксперт.

Ранее в Главном управлении МЧС России по столице предупредили, что с 16 по 18 августа прогнозируется сильная жара. Столбики термометра в дневные часы могут подняться до 29–31 градуса. В связи с этим москвичей призвали соблюдать осторожность.

Москвичей предупредили о похолодании в конце недели