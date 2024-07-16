Почти половина работников в России отказывается от больничного

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Более 40% работников в России не берут больничный при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

По данным аналитиков, при появлении явных признаков простудного заболевания 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% – относительно 2021-го.

Основной причиной отказа от больничного для 41,5% работников является потеря в зарплате. Эксперты отметили, что в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка. Еще 10,2% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались в страхе увольнения.

В РАНХиГС уточнили, что увеличение числа отказывающихся от больничного работников во многом связано с изменением структуры занятости. При этом там напомнили, что у самозанятых есть возможность открыть больничный лист при условии заключения договора добровольного медицинского страхования с Социальным фондом России.

Среди наемных работников доля тех, кто не оформляет больничные, тоже растет. Причем чем меньше компания, тем чаще сотрудники отказываются от оформления больничных.

Работники на полностью удаленном или комбинированном режиме не берут больничный в 62,9 и 55,9% случаев соответственно. Работающие в офисе или на предприятии – в 36,1% случаев.

Также данное решение зависит от возраста – чаще всего отказ от больничного встречается в возрастных группах 18–24 года (49,2%) и 40–49 лет (42,4%).

"При стаже менее пяти лет больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка, при стаже 5–8 лет – 80%, и только при стаже более восьми лет – 100%. Но даже если положено 100%, сумма больничного ограничена максимальным лимитом – 4 040 рублей в день (чуть более 125 тысяч рублей в месяц)", – напомнила эксперт Карина Кочисова.

Размер пособия зависит и от официальной зарплаты за последние два года – чем она ниже, тем меньше больничные выплаты.

В условиях возможной потери дохода каждый третий сотрудник договаривается с работодателем о необходимости домашнего лечения без официального оформления больничного или берет отгулы в счет дней болезни. Каждый пятый работник не берет больничный лист, если может взять работу на дом.

Ранее сообщалось, что отцам могут начать оплачивать больничный во время декретного отпуска супруги. Как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в законодательстве не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком.

