Эксперт перечислил признаки мошеннических автосалонов

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Недобросовестные автосалоны могут склонять клиентов к внесению предоплаты или сдаче своего автомобиля на время ожидания одобрения кредитной заявки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу экспертного центра "Автокриминалист" Максима Шелкова.

Специалист отметил, что не стоит отдавать деньги, пока не будут определены окончательные условия договора.

"Перед тем, как вносить аванс, предоплату, оформлять машину для сдачи в трейд-ин, следует дождаться окончательных условий сделки и внимательно изучить подготовленные документы", – подчеркнул он.

Шелков объяснил, что в противном случае вернуть ситуацию на исходные позиции будет сложно. После внесения предоплаты или сдачи своего автомобиля клиенту могут назвать совершенно неприемлемые условия по кредиту, предупредил Шелков.

Он обратил внимание, что клиент всегда может попросить образец договора, чтобы детально изучить его дома. Мошеннические автосалоны будут категорически против этого, отметил эксперт. Кроме того, нужно внимательно следить за тем, чтобы отдельные листы договора не меняли в последний момент, добавил Шелков.

Специалист посоветовал выбирать салон, ориентируясь на отзывы в Сети. Также стоит узнать, как давно он работает.

"Проверить дату создания юрлица, уставный капитал и число сотрудников. Если уставный капитал 10–50 тысяч рублей – это несерьезно для крупного автосалона", – резюмировал эксперт.

Ранее автомобилистов предупредили, что специалисты шиномонтажа могут навредить состоянию машины.

Одной из частых ошибок является затягивание болтов по одному. Такой подход может привести к перекосу колеса и его неустойчивости. Владельцам авто также рекомендовали обращать внимание на то, как установлена шина, поскольку важно правильное направление вращения. Ошибка специалиста может привести к потере сцепления с дорогой.

