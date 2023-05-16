В ЛДПР подготовили проект о расширении числа военнослужащих, относящихся к ветеранам войны

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В правительство Российской Федерации подготовлен и направлен законопроект, который позволит увеличить число военнослужащих, подходящих к статусу ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы от фракции ЛДПР Владимира Кошелева.

Депутат подчеркнул, что законопроект распространяется на рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел и органов госбезопасности, а также военных и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, которые участвовали в вооруженных операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Кошелева, в настоящее время ветеранами Великой Отечественной войны считаются лица, которые принимали участие в действиях с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Но существуют архивные данные за период с 1944 по 1960 годы о чекистско-войсковых операциях по поиску и уничтожению членов вооруженного националистического подполья в западных регионах СССР, которые проводились внутренними войсками НКВД – МВД – МГБ СССР во взаимодействии с органами госбезопасности.

"Так, информация о частях и соединениях внутренних войск, которые вели непрерывную борьбу с бандитизмом в западных регионах СССР в 1944–1950 годах в полном составе, содержится в перечнях, объявленных приказами внутренним войскам МВД – МГБ СССР. Последний такой приказ датируется 1951 годом. Определить стаж службы за участие в ликвидации бандитизма в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике в период после 1951 года можно было лишь в индивидуальном порядке, обратившись в специальную комиссию при МВД СССР", – пояснил депутат.

Он уточнил, что с начала 1950-х годов военные вели борьбу с оставшимися бандитскими группами вооруженного националистического подполья. Согласно данным ФКУ "Российский государственный военный архив", общая численность частей внутренней охраны МВД, которые вели борьбу с бандитизмом, к 1 июля 1953 составляла 21 351 человек.

Кошелев заявил, что у тысячи военных, участвовавших в операциях после 31 декабря 1951 года, нет статуса ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, эти военные и члены их семей лишены государственной социально-правовой помощи. Однако они имеют на это полное право.

"Законопроектом предлагается внести изменения, скорректировав период привлечения военнослужащих для участия в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, указав окончание этого периода 31 декабря 1953 года", – сказал Кошелев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве принимаются меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Он сказал, что для этих людей регулярно повышается размер социальных выплат, улучшаются условия и качество жизни. Кроме того, производится ремонт жилья. Например, в этом году будут обновлены 228 квартир.

