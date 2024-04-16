Эксперт Воронова рассказала, как подготовить рассаду к посадке в грунт

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Рассаду необходимо подкормить и обработать иммуностимулирующим препаратом перед посадкой в грунт. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"До мая остается не так много времени. Пока рассада стоит дома и готовится к высадке, ее нужно обязательно подкормить. Подкормка происходит раз в две недели. До высадки как раз примерно столько времени и осталось. Поэтому мы еще успеем сделать это один раз", – отметила специалист.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Через три-четыре дня после подкормки рассаду нужно обязательно обработать каким-нибудь иммуностимулирующим препаратом. Потому что ей предстоят дорога, смена места жительства и климата. На этом этапе обычно пропадает много рассады.

Сегодня на полках магазинов можно найти множество иммуностимуляторов для растений. Один из самых доступных и простых в применении – янтарная кислота, говорит Воронова.

Кроме того, перед перевозкой рассаду лучше полить. Чтобы не повредить растения, транспортировать их следует в высокой коробке.

"За два часа перед высадкой в теплицу рассаду тоже нужно полить. Это позволит ей пережить повреждение корней и попадание в другой грунт", – заключила Воронова.

Ранее россиянам рассказали, в какие сроки можно высаживать рассаду в теплицу. По словам экспертов, для огурцов и томатов оптимальным месяцем считается май. Однако в зависимости от региона время высадки может сдвигаться. В частности, на юге России для этого подойдет и апрель.

