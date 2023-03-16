Москвичей предупредили о проливных дождях 16 марта

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве 16 марта ожидаются проливные дожди. Об этом сообщает News.ru.

"В четверг Москву накроют сильные дожди, причем идти они будут весь день. В тоже время в столице продолжится наступление весны и столбик термометра встанет на отметке в 4 градуса тепла", – рассказал эксперт.

По оценке Шувалова, стоит также ожидать, что атмосферное давление будет почти равно норме.

Ранее метеорологи центра погоды "Фобос" предупредили о магнитной буре на Земле утром четверга, 16 марта, из-за влияния солнечного ветра. Геомагнитное поле планеты стабилизуется позже на неделе.

С начала года 15 марта стал самым теплым днем в Москве

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