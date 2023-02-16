В России могут ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут ограничить право СМИ публиковать сведения о здоровье и лечении известных людей. С такой инициативой выступил руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

Он направил соответствующее письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Орлов подчеркнул, что у человека всегда должно оставаться право на неприкосновенность личной жизни, а также право на врачебную, семейную и личную тайну.

По его словам, представители СМИ забывают об этом, когда известный человек попадает в больницу. Они публикуют подробности о состоянии здоровья певцов, актеров, спортсменов. Могут рассказать о том, какие операции проводились.

Орлов обратил внимание на то, что существующие нормы позволяют это делать, поскольку действуют свобода слова и право на доступ к информации. Однако в данном случае такие публикации только вредят публичному человеку и его психологическому состоянию.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну независимо от источников поступления данной информации", – написал он в письме.

Исключением будут случаи, когда пациент или его родственники дают письменное согласие на публикацию подобной информации в целях организации благотворительного сбора средств.

Ранее стало известно, что для российского фигуриста Романа Костомарова завели конфиденциальную электронную карту после утечек информации о состоянии его здоровья.

Отмечалось, что получить доступ к медицинской карте спортсмена, где указаны результаты анализов, диагнозы и проведенные вмешательства, может лишь ограниченный круг лиц. Посмотреть документ могут медики, которые имеют специальные права и знают дополнительный пароль.

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