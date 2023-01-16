Праздники прошли без серьезных нарушений энергоснабжения населения – Новак

Фото: Агентство "Москва"

Новогодние каникулы в России прошли без существенных нарушений энергоснабжения населения. Об этом заявил зампред правительства РФ Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Тем не менее, по словам Новака, в настоящее время проблемы с энергоснабжением фиксируются в Дагестане. Он пояснил, что причиной отключений послужили неблагоприятные погодные условия. Энергетики уже работают над их устранением.

"Этот вопрос находится на особом контроле правительства", – пояснил Новак.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России достигли исторического максимума в 1 800 рублей за мегаватт. Отмечалось, что подобное резкое подорожание было вызвано тем, что некоторые блоки АЭС "Росатома" были выведены на плановые и неплановые ремонты.

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